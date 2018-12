Spuntano nuovi parcheggi a pagamento

Nuovi parcheggi a pagamento a ridosso di piazza Quaranta martiri. Strisce blu nell’area dell’ex Inam? Meno parcheggi liberi e troppi a pagamento? Non sono state rispettate le normative vigenti in materia? Sono questi i dubbi espressi a Gubbio dopo la novità. Il sindaco Filippo Stirati fa tre precisazioni: “La prima è che l’intervento che qualcuno ha voluto far passare come inaspettato in realtà era stato programmato da tempo. La seconda cosa è che per i residenti i posti non diminuiscono, anzi aumentano. Questo perché esponendo il contrassegno possono usufruire gratuitamente dei parcheggi. La terza è che Gubbio è uno dei comuni con il più alto numero di posti auto gratuiti a ridosso del centro storico. E’ insostenibile la posizione di chi vuol solo adombrare l’ipotesi che non si siano rispettati i criteri imposti dalla legge che stabilisce il numero dei parcheggi a pagamento rispetto a quelli fruibili in maniera gratuita”. E quindi aggiunge: “Vorrei anche precisare che per ogni intervento che facciamo, sempre parlando di parcheggi, stiamo molto attenti a rispettare anche il numero dei posti riservati alle auto dei diversamente abili muniti di specifico contrassegno. Nel caso in questione, e cioè nell’area ex Inam, tra piazza Quaranta martiri e via Cavour, i due posti già esistenti sono stati aumentati a quattro”.