Telecamere anti-furbetti all'ospedale

In un mesetto la guerra ai furbetti (truffatori o ladri) che prendono di mira l’ospedale sarà dichiarata. E’ iniziata nei parcheggi principali dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia l’installazione delle telecamere aggiuntive (in tutto alla fine saranno una ventina) promesse dalla direzione generale dell’azienda ospedaliera di Perugia dopo le polemiche sui disagi subiti da pazienti e personale sanitario, a cui nel tempo è stato spillato di tutto. Si coglierà l’occasione non solo per sorvegliare di più i parcheggi, ma, per la prima volta, anche i tre varchi di accesso all’ospedale. Insomma, guerra dichiarata ai furbetti.