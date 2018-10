Multe, la stangata vale più di un milione di euro

E’ di oltre un milione di euro (precisamente 1.042.000 euro) l’importo delle multe, che sono state elevate per inosservanza del Codice della strada, in otto mesi, cioè dal primo gennaio al 31 agosto 2018. Il Comune ha già incassato poco meno della metà dell’importo complessivo (486mila euro). Un’impennata rispetto allo stesso periodo del 2017 quando la somma, in otto mesi, si era attestata su 527.741 euro (per le quali il Comune aveva riscosso 327mila euro).



Servizio integrale a cura di Francesca Petruccioli sul Corriere dell'Umbria del 6 ottobre