Festa della Mattonata, ecco il programma

Tutto pronto domenica 7 ottobre per la tradizionale “Festa della mattonata”, organizzata dalla Società rionale Mattonata, che avrà quale momento culminante il Palio dell'Oca, la più antica rievocazione storica di Città di Castello. Il programma della mattina prevede alla 10 la messa presso il tabernacolo della Madonna in via della Madonna e, alle 11, il Torneo di Porta Santa Maria, valido per il “Palio delle quattro porte di balestra manesca”, organizzato dalla Compagnia dei Balestrieri. Nel pomeriggio, alle 15, si svolgerà il Palio dell’oca dei ragazzi ed altri giochi popolari riservati ai più piccoli, che saranno disputati in Piazza delle Oche e nelle vie circostanti. Alle 16.30 spazio al corteo storico con partenza dalla sede di via del Molino: dopo aver percorso alcune delle vie più caratteristiche del rione e corso Vittorio Emanuele, il corteo si fermerà in Piazza Matteotti, ove è prevista l’esibizione del Gruppo degli Sbandieratori di Subbiano e la solenne investitura del “Cavaliere dell’Oca 2018”. Poi il gran finale, alle 17.30, in piazza Matteotti con il Palio dell’Oca.