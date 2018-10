Conte ad Assisi per San Francesco, strette di mano e sorrisi con la Marini

Il premier del governo gialloverde special guest delle celebrazioni per San Francesco patrono d'Italia. Giuseppe Conte è arrivato ad Assisi alle 9,40, accompagnato da padre Mauro Gambetti, custode del Sacro convento. Lo ha accolto con tanto di stretta di mano e sorriso non d'ordinanza la governatrice dell'Umbria eletta con il Pd Catiuscia Marini, fuori dalla Basilica, fatto inconsueto visto che sino ad ora i saluti sono sempre stati fatti dentro la chiesa. Servizio d'ordine imponente, sia privato che istituzionale, per i diecimila pellegrini della Campania e gli ospiti tradizionale della festa del 4 ottobre. Per l'inizio della messa, alle 10, la piazza antistante la basilica era piena solo per metà. Il corteo con i gonfaloni dei comuni campani e i bambini delle scuole assisiati ha portato un po' di colore.