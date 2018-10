Muore storico presidente

Elia Monacelli che è stato tra i fondatori della sezione gualdese dei carabinieri in congedo "Fulvio Sbarretti" e per la quale ha rivestito, per diversi anni, anche la carica di presidente è morto. Un lutto che lascia tutti costernati, visto che da tutti era conosciuto e stimato. I funerali si svolgeranno mercoledì 3 ottobre alle ore 15,30 nella chiesa di San Giuseppe Artigiano, situata a Gualdo Tadino in via Perugia.