Scontro e carambola, E45 chiusa per un'ora

Per fortuna non si sono registrati feriti gravi, ma il tamponamento che è avvenuto ieri intorno alle 20 sulla E45, direzione Nord, all'altezza di Ponte Pattoli, ha costretto la polstrada a chiudere le corsie per un'ora. Il traffico sulla superstrada è stato infatti riaperto alle 21. Lo scontro è avvenuto tra due auto, che poi si sono intraversate a carambola sull'asfalto, bloccando il transito. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e sono stati effettuati i rilievi del caso, ad arteria chiusa.