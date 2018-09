Crollo dalla facciata del duomo

Un crollo ha interessato una parte della facciata posteriore del duomo di Città di Castello, nella serata di sabato 29 settembre. Paura per chi si trovava a transitare sul posto, in particolare in via delle Legne, compresi i clienti di un ristorante adiacente alla chiesa (GUARDA LE FOTO). Fortunatamente non si registrano feriti o danni; i vigili del fuoco e i tecnici comunali sono già sul posto per individuare le cause del distacco.