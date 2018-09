Marco Bocci ha rischiato la vita per una meningoencefalite da herpes

E' rimasto ricoverato per giorni nel reparto di malattie infettive del Santa Maria della Misericordia, all'inizio di maggio. Ha rischiato la vita per una meningoencefalite da herpes. Ha saltato le ospitate da Amici di Maria De Filippi, è stato assente per mesi dalla tv. Marco Bocci, al secolo Marco Bocciolini, 40 anni, marscianese doc della frazione Ammeto e marito dell'attrice magionese Laura Chiatti, ha confermato a Silvia Toffanin, nell'ultimo Verissimo su Canale 5, il ricovero in ospedale con tanto di pericolo di vita. E' stato portato nella struttura sanitaria con la febbre alta e segni di un attacco epilettico. La diagnosi - che era stata anticipata dal Corriere dell'Umbria - è quella di meningoencefalite da herpes. "Quando fai troppo - ha spiegato l'attore diventato famoso con le serie Romanzo criminale e Squadra Antimafia - il tuo corpo ti dice che forse ti devi fermare un attimo. Quando sei stanco non hai difese immunitarie e il tuo corpo non riesce a proteggersi come dovrebbe. A me è successo di pensare di avere una sciocchezza, un semplice herpes e invece lo stesso herpes non si è fermato alle labbra ma è andato fino al cervello". "Fortunatamente la causa è stata individuata immediatamente ed è andato tutto bene", ha proseguito Bocci regalando un pensiero alla Chiatti: "Mi è stata vicino. In quei giorni mi sono arrivati tanti messaggi e ho sentito il bene delle persone". Sono stati i medici dell'ospedale di Perugia a intervenire immediatamente attivando la terapia che ha portato al decorso benigno. Bocci si è poi trattenuto nel reparto per un periodo di osservazione. In quegli stessi giorni è stato ricoverato nella stessa corsia e curato con esito positivo anche un atleta di origine svedese di 17 anni affetto da meningite virale impegnato in un torneo sportivo nella zona di Assisi.