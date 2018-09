Il Palio è di San Rocco

Centri massaggi sequestrati a Torino: 6 denunce

(Agenzia Vista) Torino, 29 settembre 2018 Tre centri massaggi sono stati sequestrati dalla polizia municipale. Sei le persone indagate, tra cui tre sorelle, che li gestivano. Migliaia di euro, provento delle attività illecite nascosti negli abiti delle ragazze o in alcuni armadi, sono stati sequestrati. I tre centri massaggi si trovano in via Tonale, corso Vigevano e via Governolo. Courtesy Rete7 ...