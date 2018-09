Black out alla stazione, disagi per i passeggeri

Molti problemi anche per i tanti umbri presenti in quel momento alla stazione ferroviaria di Arezzo al buio nella tarda serata di venerdì 21 settembre con disagi per gli utenti. Verso le 22 sono saltate le luci e al momento del black out quelle di emergenza non sarebbero entrate subito in funzione. Banchine rischiarate solo dai monitor degli orari e dal Frecciarossa, arrivato in orario a differenza dei treni diretti a Roma e Terni. Difficoltà per i passeggeri prima del ripristino della normalità.