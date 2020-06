Una ragazzina di 11 anni, in vacanza a Foligno, è risultata positiva al Coronavirus a seguito di un accesso all’ospedale dovuto a un malore. E’ accaduto la settimana scorsa. La ragazzina si è sentita male ed è stata portata al pronto soccorso per essere visitata. Lì ha scoperto di essere positiva al Coronavirus ed è stata trasferita al reparto di malattie infettive dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. La conferma è arrivata anche dall'Usl Umbria 2 che riferisce che la bambina è arrivata al pronto soccorso di Foligno in ambulanza e da lì, una volta accertata la positività al Covid, è stata poi trasferita all'ospedale di Perugia.