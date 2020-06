Sono iniziati nella giornata di lunedì 15 giugno i lavori di rifacimento di alcuni tratti stradali di Umbertide. Le operazioni riguardano in un primo momento alcune parti dell'ex strada statale Tiberina e successivamente il tratto di strada di via Roma dallo svincolo della E45 fino alle vicinanze dell’incrocio con via Martinelli. I lavori comprendono il rifacimento dei tratti più in cattive condizioni e quindi la fresatura, bitumatura e asfaltatura delle carreggiate interessate. “Con questi lavori – affermano il sindaco Luca Carizia e l'assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Villarini - vogliamo riqualificare il tratto di strada più importante per gli umbertidesi. La ex strada statale Tiberina rappresenta uno snodo fondamentale che unisce Umbertide verso tutta la parte sud dell'Umbria facendo da collegamento con l'ingresso della superstrada E45”.