Oroscopo del Corriere di martedì 16 giugno 2020: Cancro, Scorpione e Pesci.

CANCRO

La notizia migliore per voi è il sostegno della Luna, segnale positivo soprattutto in ambito sentimentale. Tornate a sfoggiare tutto il vostro fascino.

SCORPIONE

Le cose non vanno benissimo al lavoro e la vostra mente è occupata solo da questo tipo di preoccupazioni: tutto il resto l’avete di fatto abbandonato.

PESCI

Oggi avrete il piglio del leader: se ci sarà una cosa da fare, non tentennerete, ma prenderete in mano la situazione e organizzerete il lavoro di tutto il gruppo.



