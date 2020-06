Oroscopo del Corriere di martedì 16 giugno 2020: Toro, Vergine e Capricorno.

TORO

Vi sentite giudicati per ogni vostra azione e di sicuro la cosa vi mette a disagio. Evidentemente non vi sentite liberi di muovervi come vi pare.

VERGINE

Giornata economicamente favorevole, magari perché prendete oggi coscienza del fatto che non vi manchi nulla o perché scoprirete un “tesoretto”.



CAPRICORNO

Una lampadina vi spunterà sulla testa come nei fumetti: se fino ad oggi avevate avuto dubbi sulla strada da percorrere, ora avrete le idee chiare.



