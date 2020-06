Scuola, Matteo Salvini: "Plexiglas e didattica a distanza? Faremo barricate"

"Aprire le scuole? Già alla fine di maggio avremmo potuto farlo. La cosa che da genitore che non accetto è che la commissione e il ministro siano venuti in aula a dirci che prima di agosto non si sa quanto si riapre e con quale presenza fisica. Noi faremo le barricate. Plexiglas, didattica a distanza e scuola a casa mi troveranno oppositore strenuo", lo ha detto Matteo Salvini a Rtl 120,5.

"Sulla scuola dovevamo fare di più. Noi come Lega stiamo affrontando questo tema dal mese di aprile. Tutta Europa ha già riaperto le scuole da maggio, dieci al massimo 15 bimbi per classe, in Italia ci siamo stati a parlare di plexiglas con un ministro che se facesse l'esame di maturità non lo passerebbe. E non commento il pregiudizio ideologico contro le scuole paritarie, come se quei 900mila bimbi fossero di serie B. E' come se tutto dovesse essere statalizzato", ha aggiunto Matteo Salvini a Rtl 120,5.