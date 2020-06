Ascoli Piceno, indagine su 8 omicidi in Rsa: arrestato infermiere

E' in corso dalle prime luci dell’alba di oggi, lunedì 15 giugno 2020, un'operazione dei carabinieri di Ascoli Piceno in relazione a otto omicidi volontari e quattro tentati omicidi di anziani pazienti ospiti in una residenza sanitaria assistenziale della provincia.

Come fanno sapere i carabinieri, "viene data esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un infermiere". Nel blitz sono impegnati diversi militari del nucleo investigativo di Ascoli Piceno, della compagnia di San Benedetto del Tronto e della stazione di Offida.