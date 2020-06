Campus estivo, il Rugby Perugia Junior parte al percorso verde

Parte lunedì 15 giugno il campus 2020 organizzato dal Rugby Perugia Junior e dedicato ai bambini e alle bambine che amano giocare all’aria aperta e, in maniera particolare, andare in bicicletta. La due ruote, infatti, sarà irrinunciabile. Tante le avventure che si potranno vivere, in assoluta sicurezza, al percorso verde di Perugia. La pista di pattinaggio è stata allestita per l’occasione. Una proposta estiva, in linea con le linee indicate nei protocolli anti-contagio, per tutti i ragazzi e le ragazze, nati dal 2006 al 2013, ogni settimana, dal lunedì al venerdì. Per i genitori c’è anche un’altra possibilità, il residenziale. A partire da luglio, infatti, i ragazzi del campus si sposteranno per una settimana all’Isola Polvese, con tanto di pernottamento incluso. Tutte le informazioni nel sito web del Rugby Perugia Junior.