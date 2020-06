Oroscopo del Corriere di domenica 14 giugno 2020: Cancro, Scorpione e Pesci.

CANCRO

Ultimamente hai cercato di guardare le cose in modo diverso, rifiutando il punto di vista individualistico a favore di uno globale. I risultati si vedono.

SCORPIONE

Sintonizzati sul tuo interesse per le nuove tecnologie. Quello che un tempo consideravi futuristico, ora sembra molto più vicino alla realtà.



PESCI

Perché non cambiare radicalmente il vostro comportamento nei confronti degli altri? Siete in procinto di stabilire relazioni più solide e stimolanti.

L'oroscopo 14 giugno: Ariete, Leone, Sagittario

L'oroscopo 14 giugno: Toro, Vergine, Capricorno

L'oroscopo 14 giugno: Bilancia, Gemelli, Acquario