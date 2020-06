Oroscopo del Corriere di domenica 14 giugno 2020: Ariete, Leone e Sagittario.

ARIETE

Oggi prendere decisioni sarà semplice, quindi non esitate a farlo. Utilizzate questo approccio nella vita: essere sicuri non significa essere aggressivi.

LEONE

Non tollerare le bravate di nessuno. Non sprecare il tuo prezioso tempo e le tue energie con chi ti vede soltanto come un amico occasionale.

SAGITTARIO

Tendete ad essere emotivi, ma non sempre lo mostrate al mondo esterno. La differenza è che riuscirete a esprimere i vostri sentimenti.

