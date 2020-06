Umbria, il Frecciarossa accessibile anche da Foligno e Assisi

Il Frecciarossa mattutino che collega Perugia a Milano e Torino – di prossima reintroduzione - diventa accessibile anche ai cittadini folignati ed assisani: per loro a disposizione nei giorni lavorativi il treno regionale R 22800 (partenza da Foligno ore 4,42 e fermata ad Assisi alle 4,56), che giungerà nella stazione di Perugia Fontivegge in tempo utile per il proseguimento, raggiungendo Milano in 4h e 30 e Torino in 5h 40.

Per i viaggiatori che torneranno la sera a Perugia con il Frecciarossa 9329 proveniente da Torino e Milano rimane confermata la possibilità di proseguimento verso Assisi-Foligno tramite il treno RV 3169.

Si velocizzano anche tempi di viaggio in favore del bacino ternano. Per agevolare chi si sposta regolarmente verso la capitale, diminuisce il tempo di percorrenza tra Terni e Roma di due primari servizi pendolari: all’andata il RV2481, posticipato in partenza da Terni alle 7:40, che guadagna sulla durata del viaggio; al ritorno il RV2328, anticipato in arrivo a Terni alle 19:36.

A beneficio di chi parte da Terni alla volta del capoluogo lombardo o di quello piemontese, nasce una nuova competitiva opportunità di viaggio: con un leggero anticipo della partenza, il RV 2477 raggiunge Roma Termini in tempo utile per proseguire con il Frecciarossa 9608 delle 6,50. Diviene così possibile spostarsi da Terni a Milano Centrale in 4h30', da Terni a Torino Porta Nuova in 5h35’.

Migliorano anche le opportunità di viaggio tra Terni e diversi centri di interesse metropolitani della Capitale, come l’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci e Roma San Pietro o gli ospedali Gemelli e San Filippo Neri.