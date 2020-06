Oroscopo del Corriere di sabato 13 giugno 2020: Cancro, Scorpione e Pesci.

CANCRO

Vi chiederete perché all'improvviso tutti sono così seri ed emotivi, anche se probabilmente, senza rendervene conto, lo siete anche voi.

SCORPIONE

Mettete in sicurezza il vostro bunker e assicuratevi che sia completamente rifornito di artiglieria pesante, perché ci sarà sicuramente una battaglia.



PESCI

La tua forza e il tuo desiderio di assumere un ruolo di leadership possono essere una minaccia per gli altri. Non assumere una posizione dominante.

