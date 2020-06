Oroscopo del Corriere di sabato 13 giugno 2020: Ariete, Leone e Sagittario.

ARIETE

Potrebbe essere una buona giornata per provare tecniche di rilassamento fuori dal comune. Forse imparerete qualcosa da questi metodi.

LEONE

C'è un bisogno materiale che pesa sul tuo spirito in questo momento? Se non riesci a risolvere il problema da solo, parlane con i tuoi amici.



SAGITTARIO

Ora che avete capito di essere un cittadino del mondo, non tornate a rinchiudervi nel vostro angolo: fate tesoro di questa conquista.

