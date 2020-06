Benevento: corruzione per entrare nelle forze dell'ordine, 8 misure cautelari eseguite dalla guardia di finanza

Finanzieri del comando provinciale di Benevento, affiancati da agenti dei comandi di Napoli, Caserta, Salerno e Avellino per un totale di circa 250 militari, hanno eseguito tre di ordini di custodia in carcere, due provvedimenti di arresti domiciliari, due sospensioni da pubblici uffici o servizi e un obbligo di dimora nei confronti di otto persone, quasi tutti pubblici ufficiali. L'accusa, pesante, è di aver ricevuto da candidati di concorsi pubblici o loro parenti somme di denaro per determinarne gli esiti, creando le premesse affinché i partecipanti ai concorsi fossero assunti nei vigili del fuoco, nella polizia di Stato, nell’Arma dei carabinieri e nella Guardia di finanza. A carico delle persone destinatarie delle misure cautelari ci sarebbero una cinquantina di episodi di corruzione. Previsto anche il sequestro preventivo di 370mila euro ritenuti il prezzo dei reati finora accertati. Cinquanta le perquisizioni su tutto il territorio nazionale per rintracciare materiale informatico e a ltre somme di denaro