Foto di donne rubate e pubblicate su sito web di incontri, tre uomini denunciati

Tre uomini sono stati denunciati in stato di libertà dalla polizia postale e delle comunicazioni di Firenze per aver pubblicato su internet foto di 179 donne, rubate dai loro profili social. L’attività è scaturita dalle denunce presentate da alcune vittime che avevano riferito di aver scoperto, dopo un servizio mandato in onda dal programma “Le Iene”, che a loro insaputa su un sito di incontri erano state pubblicate foto che le riguardavano.

Le indagini hanno consentito di scoprire che i tre uomini, dopo aver reperito le immagini delle donne su profili Facebook e Instagram (sia pubblici che privati), le pubblicavano, in alcuni casi con delle modifiche, sui falsi profili creati appositamente sul sito. Nei confronti dei tre, sottoposti a perquisizione anche informatica e sequestro dei device utilizzati su cui sono state rinvenute numerose evidenze probatorie a loro carico, è stato richiesto il rinvio a giudizio.