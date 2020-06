Oroscopo del Corriere di venerdì 12 giugno 2020: Cancro, Scorpione e Pesci.

CANCRO

A volte è necessario ringraziare le persone che ti sono più care. Troverai le parole giuste che ti permetteranno di arrivare al nocciolo della questione.

SCORPIONE

Non sorprendetevi se il senso del dovere vi pesa. A volte date per scontato di essere costretti a restare sempre in movimento per fare progressi.

PESCI

Oggi potrebbe essere difficile trovare la strada giusta: forse c'è una forza che ti spinge a rallentare ricordandovi che il mondo non gira intorno a voi.

