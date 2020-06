Il premier Conte pensa di fare il bagno di folla ma viene contestato: fischi e urla "Buffone, buffone!" Video

Giuseppe Conte cerca l'abbraccio della folla ma prende fischi e urla con sonori "Buffone, buffone". Il video che immortala la protesta è stato pubblicato dal sito de Il Tempo (guardalo qui) . Il premier ha convocato i giornalisti in piazza Colonna davanti a palazzo Chigi per gli Stati generali che stanno per iniziare. "Fatemi andare a prendere un caffé, però da solo. Non seguitemi..." e va verso via del Corso dove nel frattempo si era formato un capannello di ragazzi e di passanti.

Ma quale bagno di folla? Fischi, urla e contestazioni che lo hanno fatto circondare dalla scorta e hanno richiamato giornalisti e tv. "I soldi, i soldi! La cassa integrazione!", urlano dalla strada, e qualcuno è andato giù pesante: "Buffone, buffone".