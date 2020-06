Dl Rilancio, proposta contributo di 2 mila euro se rottami e compri auto euro 6

Contributo da 2 mila euro nel 2020 e da 1500 euro nel 2021 per chi rottama e acquista un veicolo nuovo classe euro 6. Lo prevede un emendamento segnalato del Pd al dl Rilancio.

Alle persone fisiche e giuridiche che «acquistano in Italia dal primo luglio al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica e che consegnano per la rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al primo gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell’agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione, è riconosciuto un contributo statale fino a 2000 euro a condizione che le motorizzazioni siano omologate nella classe euro 6 e abbiano emissioni di CO2 superiori a 61 g /km, ed a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo statale».

In assenza della rottamazione, il contributo statale è dimezzato a mille euro, a patto che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo statale. Inoltre per sostenere l’automotive, fortemente colpito dalle restrizioni alla mobilità delle misure anti-contagio da Covid 19, l’emendamento prevede l’esenzione del pagamento degli oneri fiscali per il passaggio di proprietà per la rottamazione di un’auto usata con un’altra auto usata non inferiore a euro 5.