Royal family, il principe Filippo festeggia i 99 anni e c'è la foto del compleanno con la Regina Elisabetta

Il principe Filippo compie 99 anni. Per l’occasione, Buckingham Palace ha diffuso una nuova foto che ritrae il duca di Edimburgo insieme alla regina Elisabetta in uno dei cortili del castello di Windsor, dove la sovrana e il consorte si sono trasferiti durante la fase di lockdown per il coronavirus.

L’immagine è la prima foto in pubblico del principe Filippo da quando venne dimesso lo scorso 24 dicembre dal King Edward VII Hospital, a Londra, dove era stato ricoverato alcuni giorni per «una condizione pre-esistente». Il duca di Edimburgo, sposato con la regina Elisabetta da 72 anni, è stato visto raramente in pubblico da quando, nel 2017, si è ritirato dai suoi incarichi ufficiali all’interno della Royal Family. Filippo, che è il consorte più longevo nella storia della monarchia britannica, ad aprile ha diffuso un messaggio di sostegno e ringraziamento per i lavoratori impegnati nei servizi essenziali durante il lockdown.