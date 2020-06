Oroscopo del Corriere di mercoledì 10 giugno 2020: Toro, Vergine e Capricorno.

TORO Con la bella stagione vi distraete facilmente con lo svago e il divertimento. Cercate prima di portare a termine gli impegni lavorativi.

VERGINE Non fatevi sopraffare dalle insicurezze. È normale non sentirsi all’altezza in molte situazioni, ma possedete doti da scoprire e valorizzare.

CAPRICORNO Vi siete impegnati con dedizione a raggiungere i vostri obiettivi. Ma la vita non è una gara, è giusto prendersi tempo per rilassarsi.

