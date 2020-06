Blitz della polizia contro la 'ndrangheta in Trentino, Calabria e Veneto: 20 arresti

Duecento agenti di polizia sono stati impegnati nella notte fra martedì 8 e mercoledì 9 in una vasta operazione contro le infiltrazioni della 'ndrangheta in Trentino Aldo Adige. Coordinati dalla Procura della Repubblica e dalla Direzione Distrettuale Antimafia, gli agenti sono entrati in azione per disarticolare un'organizzazione legata alla ‘ndrangheta, da anni operante a Bolzano ed emanazione, seppur autonoma, della 'ndrina Italiano-Papalia di Delianuova, in provincia di Reggio Calabria.

Tra i 20 arrestati figurano anche esponenti di altre famiglie ndranghetiste appartenenti ai mandamenti della zona ionica e tirrenica della Calabria. Contemporaneamente al blitz sono state effettuati anche perquisizioni ed arresti nelle province di Reggio Calabria, Padova e Treviso.