Roma, incidente stradale: 14enne travolto e ucciso sulle strisce, arrestato il conducente dell'auto

E' finita in tragedia una serata fra amici, che si erano ritrovati in pizzeria per festeggiare la fine dell'anno scolastico. All'uscita dal locale, un 14enne è stato investito e ucciso da un'auto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. E' accaduto a Roma, in via Francesco Cilea, nella zona dell'Infernetto, dove una Peugeot 108 condotta da un giovane di 22 anni ha travolto il ragazzino davanti agli occhi dei compagni di scuola. Sul posto sono intervenute numerose pattuglie della polizia locale del gruppo Tintoretto e il 118, ma il personale sanitario - che pure ha provato a rianimare il 14enne - non ha potuto far altro che constatare la morte del ragazzino ma non c'è stato nulla da fare. Il 22enne alla guida dell'utilitaria si è fermato dopo l'incidente; per lui, risultato positivo all'esame tossicologico, il magistrato di turno ha disposto l'arresto.