Oroscopo Corriere di martedì 9 giugno 2020: Toro, Vergine e Capricorno.

TORO

L'agitazione cresce dentro di voi e non riuscite a placarla: ci sono momenti in cui bisogna stringere i denti e aspettare che torni il sereno.

VERGINE

Andare con i piedi di piombo potrebbe essere la vostra arma vincente: se qualcuno vi induce in tentazioni troppo comode, fate bene a tergiversare.



CAPRICORNO

Magari non vi chiederete quale sia il senso della vita, ma non ci andrete molto lontani: si profila una giornata di domande spesso senza risposta.

