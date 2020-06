Scoperti oltre 15 milioni in contanti nascosti in un muro, è il tesoro dei narcotrafficanti di Milano

Un tesoro da 15 milioni di euro riconducibile ai narcotrafficanti attivi soprattutto sulla piazza di Milano è stato scoperto dalla polizia nel corso di una serie di perquisizioni disposte dalla Direzione distrettuale antimafia presso la Procura della Repubblica. I 15 milioni in contanti erano nascosti nell'intercapedine di un muro perimetrale all'interno di 28 scatoloni. Tre le persone arrestate nell'ambito di un'indagine su un ingente traffico internazionale di hashish gestito nel territorio milanese e in tutto il Centro-nord Italia da un'organizzazione di narcotrafficanti stanziali in Lombardia e di altre persone a loro legate. Altri 167 mila euro sono stati trovati in una cassaforte e all’interno di una autofficina.