La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, è stata dimessa dall'ospedale di Spoleto. "Adesso sto bene", ha detto la governatrice appena fuori dal nosocomio. Nel bollettino sanitario dell'Azienda sanitaria si parla di un temporaneo abbassamento della pressione arteriosa che ha determinato una momentanea perdita di conoscenza. La presidente, si legge ancora, è stata dimessa in ottime condizioni di salute generale con l'indicazione dei sanitari a qualche giorno di riposo.

La governatrice si trovava a Preci per parlare di ricostruzione quando è stata colta da malore, domenica intorno alle 13. In quel momento stava parlando il commissario straordinario per la ricostruzione, Giovanni Legnini, intervenuto all'evento voluto dal sindaco di Preci, Massimo Messi, per sollecitare una partenza degli interventi. Legnini, peraltro, si stava complimentando con la presidente della Regione per il positivo rapporto di collaborazione che si era riusciti a instaurare sin dall'inizio del suo mandato.