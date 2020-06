Oroscopo del Corriere lunedì 8 giugno 2020: Ariete, Leone e Sagittario.

ARIETE

Oggi potrebbe essere difficile esprimersi. In qualche modo le parole non escono in modo chiaro come vorresti: probabilmente non sei tranquillo.

LEONE

Il tuo attuale piano d'attacco potrebbe incontrare qualche intoppo. Questo potrebbe essere causato da un bisogno emotivo che non hai riconosciuto.

SAGITTARIO

Oggi è un bel giorno per sognare. Sappiate però che chi vi circonda potrebbe cercare di convincervi che la strada scelta non è la più pratica.

L'oroscopo 8 giugno: Cancro, Scorpione, Pesci

L'oroscopo 8 giugno: Toro, Vergine, Capricorno

L'oroscopo 8 giugno: Bilancia, Gemelli, Acquario