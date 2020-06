Umbria, malore per la presidente Donatella Tesei a Preci per parlare di ricostruzione

di Catia Turrioni

Malore per la presidente della Regione, Donatella Tesei, intervenuta alla cerimonia per la festa della patrona, Madonna della Pietà, a Preci che si stava svolgendo nella parte alta del paese dove la ricostruzione non è ancora partita. La governatrice ha perso improvvisamente i sensi, cadendo a terra. Subito è stata soccorsa dai presenti che l'hanno lasciata distesa, proteggendola dal sole con un ombrello, in attesa dell'ambulanza del 118 arrivata dopo alcuni minuti. La presidente è sempre rimasta cosciente. Il malore si è registrato intorno alle 13, mentre stava parlando il commissario straordinario per la ricostruzione, Giovanni Legnini, intervenuto all'evento voluto dal sindaco di Preci, Massimo Messi, per sollecitare una partenza degli interventi. Legnini, peraltro, si stava complimentando con la presidente della Regione per il positivo rapporto di collaborazione che si era riusciti a instaurare sin dall'inizio del suo mandato. La presidente è stata trasportata dall'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Spoleto. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.