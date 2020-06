Meghan Markle mamma per la seconda volta, la profezia dell'astrologa di Lady Diana

Meghan Markle verso una seconda gravidanza. La duchessa di Sussex ancora mamma secondo l’astrologa di Lady Diana, Debbie Frank. Usa il condizionale nell'intervista al magazine Hello! e dice come a dicembre 2020 potrebbero esserci importanti “novità” per i duchi del Sussex.

La Frank ha ricordato che anche secondo gli astri questo è un momento molto difficile per Meghan e Harry anzi, il 5 luglio prossimo, tra nemmeno un mese, con la prossima eclissi in Capricorno ci saranno nuovi sconquassi tra nipoti esuli in America e i familiari statici in Gran Bretagna.

“Il resto del 2020 - eccoci alla novità - è pieno di importanti indicatori cosmici che sfidano Meghan a rimanere in pista con le sue visioni e i suoi sogni e potrebbero presentare eccitanti aggiunte al matrimonio”. Eloquente, no?