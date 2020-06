Toscana, quattro morti in A1 ad Arezzo: deceduti fratellini e nonni. La dinamica dell'incidente

I morti dell'incidente stradale avvenuto in Toscana nella provincia di Arezzo nel tratto dell'A1 all'altezza di Badia al Pino, sono due fratellini e i nonni. Lo schianto oggi alle 14 in Autostrada del Sole, dopo il casello di Arezzo. Originari della Romania, erano su un monovolume da 7 posti dove invece viaggiavano in 8. Il conducente, illeso, padre dei bambini e figlio degli adulti deceduti, è accusato di omicidio stradale plurimo. C'è l'arresto, inevitabile, pur in un momento di atroce dolore.

Secondo la ricostruzione della Polizia Stradale di Battifolle, il mezzo è andato a urtare un camion in sosta nella piazzola di emergenza sulla sua destra. L'impatto è stato devastante, con il veicolo che si è sventrato ed è stato catapultato avanti per diversi metri. Gli occupanti del monovolume sono sbalzati tutti fuori. Purtroppo per quattro non c'era nulla da fare, tra cui un bambino di pochi mesi e una bambina di 8. Senza vita i nonni. Altri tre feriti, di cui uno gravissimo.

Un'altra macchina che seguiva il monovolume se lo è trovato davanti senza poterlo schivare. Feriti gli occupanti, sembra non in gravi condizioni. Tra le persone coinvolte altri due minori trasportati al Meyer.