Arezzo, incidente stradale sull'A1: quattro morti e tre feriti. Disagi in autostrada

Incidente stradale con un bilancio pesantissimo, è avvenuto in Toscana, in provincia di Arezzo. Quattro persone sono morte e tre sono rimaste ferite. Lo schianto sulla A1 Milano-Napoli, poco dopo le 14 di oggi, venerdì 5 giugno 2020.

Chiuso il tratto tra Arezzo e Monte San Savino in direzione di Roma, a causa di uno scontro tra un mezzo pesante e due leggeri, avvenuto al km 360. Sul luogo dell’evento - fa sapere Anas in una nota - sono subito intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione 3° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Al momento - si legge ancora - si registrano 3 km di coda verso Roma. Per questo, agli utenti provenienti da Firenze e diretti verso la Capitale, si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, percorrere la viabilità ordinaria verso Siena, quindi immettersi sulla Siena-Perugia per raggiungere il casello autostradale di Valdichiana da dove rientrare in A1 verso Roma. Agli utenti che invece hanno già superato l’uscita di Firenze Impruneta consigliamo, dopo l’uscita obbligatoria ad Arezzo, di percorrere la viabilità ordinaria verso Monte San Savino dove rientrare in A1 verso Roma.