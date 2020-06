Oroscopo del Corriere di venerdì 5 giugno 2020: Cancro, Scorpione e Pesci.

NEL MONDO

Norvegia, incredibile frana: la terra si sposta e crolla, otto case finiscono in acqua. Nessuna vittima

Incredibile e violenta frana in Norvegia. Nella zona settentrionale del Paese nordico otto case e una roulotte sono finite in mare nella zona di Alta. Non ci sarebbero feriti mentre un cane si è salvato nuotando sino a riva. Davvero impressionanti le immagini con la terra che si muove trascinando tutto in acqua.