Oroscopo del Corriere di giovedì 4 giugno 2020: Toro, Vergine e Capricorno.

TORO

Ripenserai a tutte quelle norme sociali che accetti a priori: oggi potrebbe essere arrivato il momento di riconsiderarle e fare di testa propria.

VERGINE

Potresti sentirti intrappolato dal ruolo che tu stesso ti sei dato all’interno del gruppo di lavoro o della famiglia. Sforzati di trovare un’alternativa.

CAPRICORNO

L'unica cosa positiva dell'andare sulle montagne russe emotive è che non ci si sente mai allo stesso modo per molto tempo. Oggi non sai cosa vuoi.

