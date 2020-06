Lady Diana assassinata, la rivelazione di Anonymous: lo scandalo da evitare in una registrazione

Rivelazioni sulla morte di Lady Diana. Secondo quanto afferma la rete di hacker Anonymous, uno scandalo da coprire ad ogni costo all'interno della casa reale inglese, fino ad arrivare alla morte di Lady D: sarebbe questo il motivo della prematura scomparsa di Diana Spencer, morta in un incidente stradale il 31 agosto del 1997.

Seguendo le ricostruzioni di Anonymous, una donna che era al servizio della corte venne costretta ad avere rapporti sessuali da un dipendente molto vicino al principe Carlo, tanto che ad oggi sarebbe ancora al suo servizio. Dopo due violenze, la donna sarebbe stata liquidata dai reali d'Inghilterra con una buonuscita di trentamila sterline per pagare il suo silenzio. Ma Lady D sarebbe venuta in possesso di una registrazione che documentava l'avvenuto stupro e avrebbe minacciato Carlo di renderlo pubblico, cosa che la Royal Family non avrebbe assolutamente potuto permettersi. La registrazione sarebbe poi sparita nei giorni seguenti l'incidente mortale di Diana.