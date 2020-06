Nella mattina del 2 giugno le due associazioni “Ospedale di Pantalla. Occhi aperti “ e “Ospedale di Pantalla Vivo”, entrambe di Todi e forti di una nutrita di raccolta di firme, propongono un sit in, prima di fronte al nosocomio di Pantalla e poi in piazza del Popolo per dimostrare quanto sia forte il legame con questa struttura e quanto sia importante l’ospedale di Pantalla per tutta la comunità tuderte. Va aggiunto che il cronoprogramma del ritorno dei servizi anti Coronavirus sta proseguendo e anche se la struttura resterà comunque Covid i servizi torneranno a funzionare.

