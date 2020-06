Oroscopo del Corriere di martedì 2 giugno 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Così le stelle per la giornata.

TORO

Non imbarcatevi in una relazione fluida, e se ci siete già dentro trovate un modo per darvela a gambe. Chi vi ama vi seguirà.

VERGINE

La vostra arroganza vi causerà qualche problema, oggi. Contate fino a dieci prima di parlare e agire, perché non tutti vi perdoneranno.

CAPRICORNO

Presto non vi mancherà la possibilità di prendere delle decisioni impegnative, quindi godetevi la tranquillità di questi giorni.

L'oroscopo 2 giugno: Cancro, Scorpione, Pesci

L'oroscopo 2 giugno: Ariete, Leone, Sagittario

L'oroscopo 2 giugno: Bilancia, Gemelli, Acquario