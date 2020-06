Lucca, tre morti in un incidente stradale che ha coinvolto due moto in uno scontro frontale

Tre morti in un incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio di lunedì 1 giugno, poco dopo le 14, a Lunata, nel comune di Capannori, in provincia di Lucca. Le vittime viaggiavano a bordo di due moto che si sono scontrate frontalmente. Sul posto, un’automedica, un’ambulanza medicalizzata di Lucca, due ambulanze della Croce Verde di Lucca, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale di Capannori. Era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso per l'eventuale trasferimento in ospedale, ma purtroppo la richiesta è stata disdetta non appena è stato constatato il decesso di tutte e tre le persone coinvolte nell’incidente.