Roma, cade ultraleggero della scuola di Nettuno: due morti

Un ultraleggero è caduto presso la scuola di volo Crazy Flay di Nettuno. E' accaduto questa mattina, domenica 31 maggio, intorno le 10.40 e sono intervenuti i vigili del fuoco. Due le persone a bordo, sono morte nell'incidente. Secondo le prime informazioni, l'aereo si sarebbe incendiato. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco.

Lunedì 25 maggio un biposto della scuola di volo dell'Urbe si era inabissato nel Tevere per cause ancora da accertare. A bordo c'erano l'istruttore, che è riuscito a mettersi in salvo subito dopo lo schianto mentre non ce l'ha fatta l'allievo, un giovane di 23 anni, rimasto purtroppo incastrato al seggiolino.