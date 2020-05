Nuovo gesto di solidarietà da parte dell’azienda agricola “Agriavicola Piccioni Italiani”. L’attività, situata nella frazione di Santa Maria Reggiana a Spoleto, ha infatti deciso di donare 360 piccioni macellati al fine di “sostenere le persone che si trovano maggiormente in difficoltà in questo periodo”: in particolare, 240 sono stati consegnati alla Caritas diocesana di Spoleto mentre a ricevere gli altri 120 è stato l’Emporio solidale diocesano “7 Ceste” di Santa Maria degli Angeli. “Siamo felici di poter aiutare coloro che ne hanno più bisogno” ha spiegato la titolare Liuba Nikolaenko Menconi, non nuova a simili gesti (leggi qui).