Gilet arancioni con Pappalardo assembrati e senza mascherine. Il sindaco di Milano, Sala: "Chiesta denuncia"

"Ho chiesto al Prefetto di denunciare gli organizzatori della manifestazione dei cosiddetti 'gilet arancioni'. Un atto di irresponsabilità in una città come Milano che così faticosamente sta cercando di uscire dalla difficile situazione in cui si trova"., ha detto su Facebook il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dopo la manifestazione di protesta di oggi in centro.

Qualche centinaio di persone si sono infatti radunate in piazza Duomo a Milano senza alcuna distanza di sicurezza e, in molti casi, senza mascherine o con le mascherine abbassate. Una situazione limite, su cui la questura sta già lavorando: sia gli organizzatori sia i manifestanti verranno identificati tramite le immagini e saranno denunciati per la violazione del decreto in materia di restrizioni anticovid.