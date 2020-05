Conti correnti svuotati, aumentano le truffe al telefono: i consigli della polizia postale su come evitarle

Truffe su carte di credito in aumento, soprattutto al telefono. A segnalare un trend che nelle ultime settimane si è fatto allarmante, è la polizia postale dopo aver rilevato una crescita preoccupante di denunce da parte di cittadini per addebiti non autorizzati sulle proprie card attraverso veri e propri raggiri via telefono. La tecnica è chiamata "Vishing", la vittima viene contattata telefonicamente da finti operatori bancari o di società emittenti carte di credito, che parlando di presunte anomalie nella gestione della carta di credito o del conto corrente, avvisano la persona che, nel suo stesso interesse, è necessario attivare fantomatiche procedure di sicurezza.

I truffatori chiedono alla vittima di leggere a voce alta il codice di conferma che, proprio in quel momento, appare via messaggio sul display del telefono. Ma tale cifra altro non è che il codice autorizzativo di una transazione che i truffatori effettuano via web ai danni del proprietario della carta.

La polizia sottolinea ancora una volta l’importanza di non rivelare mai a nessuno, via telefono come via social o via email, i nostri dati più sensibili, le nostre password dispositive, i PIN o i nostri codici di accesso e, in caso di telefonate del genere, rivolgersi immediatamente alla polizia postale e delle comunicazioni nelle strutture presenti sul territorio o il sito internet www.commissariatodips.it).

Truffe del genere sono state denunciate nell'ultimo periodo anche in Umbria, con persone che si sono ritrovate da un momento all'altro senza più un euro sui propri conti correnti.